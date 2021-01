Uomini e Donne, anticipazioni 14 gennaio: lieto annuncio da 2 ex protagonisti (Di giovedì 14 gennaio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 14 gennaio: nuova puntata del dating-show di Maria De Filippi questo pomeriggio. Ecco che cosa vedremo. Colpo di scena tra Roberta e Riccardo Sembrava finita la frequentazione tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, ma oggi vedremo che non è così. Infatti il cavaliere farà sapere alla conduttrice di volere un chiarimento con la dama, per poter riprendere a frequentarla. Deciderà inoltre di darle l’esclusiva. Uomini e Donne, anticipazioni 14 gennaio: un cavaliere dice addio alla trasmissione Parliamo di Simone Bolognesi, primo amore italiano di Belen, dopo il suo arrivo dall’Argentina. L’ormai ex cavaliere (in passato interessato a Giulia Montanarini e a Diletta Pagliano) non ha spiegato il motivo della sua decisione di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 14 gennaio 2021)14: nuova puntata del dating-show di Maria De Filippi questo pomeriggio. Ecco che cosa vedremo. Colpo di scena tra Roberta e Riccardo Sembrava finita la frequentazione tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, ma oggi vedremo che non è così. Infatti il cavaliere farà sapere alla conduttrice di volere un chiarimento con la dama, per poter riprendere a frequentarla. Deciderà inoltre di darle l’esclusiva.14: un cavaliere dice addio alla trasmissione Parliamo di Simone Bolognesi, primo amore italiano di Belen, dopo il suo arrivo dall’Argentina. L’ormai ex cavaliere (in passato interessato a Giulia Montanarini e a Diletta Pagliano) non ha spiegato il motivo della sua decisione di ...

