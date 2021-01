Una vita, anticipazioni Spagna: cosa c’è dietro l’arrivo di Santiago? (Di giovedì 14 gennaio 2021) In Una vita, nel corso delle prossime puntate, faremo la conoscenza di un nuovo personaggio, Santiago Becerra. L’uomo si presenterà come il marito di Marcia e interromperà le nozze tra Felipe e la Sampaio. Ma cosa si nasconde dietro il suo improvviso arrivo ad Acacias? Di seguito cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Una vita, c’è lo zampino di Ursula dietro l’arrivo di Santiago La storia d’amore tra Marcia e Felipe sembrerà destinata a non avere un lieto fine. Tra qualche puntata infatti, vedremo che le loro nozze salteranno a causa dell’arrivo di Santiago, che si presenterà come marito di Marcia. Il matrimonio verrà annullato e, mentre Felipe cadrà nella più totale disperazione, Marcia si vedrà costretta ad andare ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 14 gennaio 2021) In Una, nel corso delle prossime puntate, faremo la conoscenza di un nuovo personaggio,Becerra. L’uomo si presenterà come il marito di Marcia e interromperà le nozze tra Felipe e la Sampaio. Masi nascondeil suo improvviso arrivo ad Acacias? Di seguito cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Una, c’è lo zampino di UrsuladiLa storia d’amore tra Marcia e Felipe sembrerà destinata a non avere un lieto fine. Tra qualche puntata infatti, vedremo che le loro nozze salteranno a causa deldi, che si presenterà come marito di Marcia. Il matrimonio verrà annullato e, mentre Felipe cadrà nella più totale disperazione, Marcia si vedrà costretta ad andare ...

