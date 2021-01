Una giornata con… Giorgia Villa, campionessa di ginnastica artistica (Di giovedì 14 gennaio 2021) Per arrivare al traguardo di Tokyo 2021 tante ore di allenamento, un po’ di scuola e grande spirito di squadra. L’amore può attendere… i weekend. Giorgia Villa ore 7 «In settimana abito con le compagne di squadra all’Accademia, a Brescia. Dopo la sveglia, facciamo colazione tutte insieme: toast con le uova, latte, biscotti. Non seguiamo una dieta precisa, stiamo attente». ore 8.30 «In palestra la prima ora e mezza è di riscaldamento, esercizi di scioltezza e potenziamento. Indossiamo tute comode e body sbracciati. Quelli a maniche lunghe, più eleganti, sono riservati alle gare, accompagnati da un make up accurato, spesso in tinta con il body. Ci pettiniamo e trucchiamo tra di noi. È la parte più bella dietro le quinte, ci facciamo grandi risate e ci aiuta a scaricare l’ansia prima della competizione, quando l’adrenalina va a mille! ... Leggi su iodonna (Di giovedì 14 gennaio 2021) Per arrivare al traguardo di Tokyo 2021 tante ore di allenamento, un po’ di scuola e grande spirito di squadra. L’amore può attendere… i weekend.ore 7 «In settimana abito con le compagne di squadra all’Accademia, a Brescia. Dopo la sveglia, facciamo colazione tutte insieme: toast con le uova, latte, biscotti. Non seguiamo una dieta precisa, stiamo attente». ore 8.30 «In palestra la prima ora e mezza è di riscaldamento, esercizi di scioltezza e potenziamento. Indossiamo tute comode e body sbracciati. Quelli a maniche lunghe, più eleganti, sono riservati alle gare, accompagnati da un make up accurato, spesso in tinta con il body. Ci pettiniamo e trucchiamo tra di noi. È la parte più bella dietro le quinte, ci facciamo grandi risate e ci aiuta a scaricare l’ansia prima della competizione, quando l’adrenalina va a mille! ...

