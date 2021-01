Una banca per la Nato. Ecco la proposta per Joe Biden (Di giovedì 14 gennaio 2021) “L’alleanza Nato dovrebbe istituire una propria banca per investire in capacità militari cruciali, nelle infrastrutture dual-use e rafforzare i mezzi finanziari dell’Alleanza”. Non usa giri di parole il Center for American Progress (Cap), uno dei più influenti think tank liberal di Washington, nel rivolgersi al presidente-eletto Joe Biden con uno studio a cura di Max Bergmann e Siena Cicarelli. Secondo il centro di ricerca, il prossimo inquilino della Casa bianca si troverà ad affrontare la faticosa eredità lasciata da Donald Trump nelle relazioni con gli alleati d’oltreoceano, ancora scossi da quattro anni di roboante ed erratica diplomazia in stile tycoon. Gli obiettivi sono chiari: riaffermare l’impegno Usa nell’Alleanza e aiutare una volta per tutte gli alleati europei a raggiungere la fatidica soglia del 2% del Pil da investire ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 gennaio 2021) “L’alleanzadovrebbe istituire una propriaper investire in capacità militari cruciali, nelle infrastrutture dual-use e rafforzare i mezzi finanziari dell’Alleanza”. Non usa giri di parole il Center for American Progress (Cap), uno dei più influenti think tank liberal di Washington, nel rivolgersi al presidente-eletto Joecon uno studio a cura di Max Bergmann e Siena Cicarelli. Secondo il centro di ricerca, il prossimo inquilino della Casa bianca si troverà ad affrontare la faticosa eredità lasciata da Donald Trump nelle relazioni con gli alleati d’oltreoceano, ancora scossi da quattro anni di roboante ed erratica diplomazia in stile tycoon. Gli obiettivi sono chiari: riaffermare l’impegno Usa nell’Alleanza e aiutare una volta per tutte gli alleati europei a raggiungere la fatidica soglia del 2% del Pil da investire ...

