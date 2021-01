“Un giorno ci ritroveremo”: grande lutto per Memo Remigi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il cantante Memo Remigi ha annunciato con un toccante post su Facebook la tragica scomparsa della moglie Lucia Russo. Si è spenta ad 81 anni Lucia Russo, moglie del cantante e paroliere Memo Remigi. A darne l’annuncio è stato lo stesso artista tramite la propria pagina Facebook, spiegando ai fan che si è trattato di un lutto purtroppo atteso da tempo. La moglie, infatti, era malata da tempo ed aveva chiesto al marito di potersi trasferire a Varese, città in cui era nata e cresciuta, per passare gli ultimi istanti della sua vita. Una richiesta alla quale Memo aveva acconsentito, lasciando la sua amata Milano. I due si erano sposati nel 1966 ed avevano festeggiato le nozze d’oro nel 2016. Una vita passata insieme, un somma di gioie, soddisfazioni, dolori e delusioni che ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il cantanteha annunciato con un toccante post su Facebook la tragica scomparsa della moglie Lucia Russo. Si è spenta ad 81 anni Lucia Russo, moglie del cantante e paroliere. A darne l’annuncio è stato lo stesso artista tramite la propria pagina Facebook, spiegando ai fan che si è trattato di unpurtroppo atteso da tempo. La moglie, infatti, era malata da tempo ed aveva chiesto al marito di potersi trasferire a Varese, città in cui era nata e cresciuta, per passare gli ultimi istanti della sua vita. Una richiesta alla qualeaveva acconsentito, lasciando la sua amata Milano. I due si erano sposati nel 1966 ed avevano festeggiato le nozze d’oro nel 2016. Una vita passata insieme, un somma di gioie, soddisfazioni, dolori e delusioni che ...

Memo Remigi, l’addio alla sua Lucia: «Un giorno ci ritroveremo insieme»

Lucia Russo, moglie dell’artista dal 1966, è scomparsa martedì 12 gennaio nella loro casa di Varese. Aveva 81 anni ed era malata da tempo. Memo: «dolore indescrivibile» ...

