Un amore fra uomini e per il Giappone nel primo romanzo di Lorenzo Giacinti (Di giovedì 14 gennaio 2021) Arezzo 14 gennaio 2021 . "Si tratta del mio primo romanzo, è uscito in un momento storico difficile in cui non è possibile fare presentazioni dal vivo nelle librerie". A tutti gli artisti manca il ... Leggi su lanazione (Di giovedì 14 gennaio 2021) Arezzo 14 gennaio 2021 . "Si tratta del mio, è uscito in un momento storico difficile in cui non è possibile fare presentazioni dal vivo nelle librerie". A tutti gli artisti manca il ...

FScalmati : RT @galatacla: “Non esiste alcun nesso causale fra il comportamento delle persone e l’amore che si prova per loro. Questo amore del prossim… - P0CHIMON : chimoncello ventunenne ???? go amore della mia vita ?????? buon comple fra - Guarino41275221 : RT @galatacla: “Non esiste alcun nesso causale fra il comportamento delle persone e l’amore che si prova per loro. Questo amore del prossim… - lucagiovfort : RT @galatacla: “Non esiste alcun nesso causale fra il comportamento delle persone e l’amore che si prova per loro. Questo amore del prossim… - Pelagia28445388 : Fra.....Amore...lo avevi giá postato ieri..lo sappiamo..stiamo male ogni giorno con Voi Te lo assicuro.. C'é bisogn… -