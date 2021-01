Ultimi sondaggi Euromedia | crisi governo | rabbia e sconcerto tra gli italiani

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ieri Italia viva ha ritirato i suoi esponenti dalaprendo di fatto la. Pd, M5S e LeU alleati del partito di Renzi hanno espressoe preoccupazione per la mossa spregiudicata dell’ex premier. E, preoccupazione esono anche le sensazioni provate in questo momento dalla maggioranza degliche osservano attoniti l’ennesimo sfacelo della politica italiana. A sondare il sentiment dei cittadini è stataResearch in una rilevazione condotta l’11 e il 12 gennaio per La Stampa. Agli intervistati è stato chiesto inoltre quale sarà lo sbocco naturale della. Il 27,2% vorrebbe un ritorno immediato alle urne, il 26,6% preferirebbe che ilin carica ...

redalbow : Il M5S ad oggi conta circa 280 parlamentari, con la riforma sul taglio degli stessi e stando agli ultimi sondaggi (… - Fl14063444 : @matteosalvinimi Penso che ti dovresti levare dalle palle e che dovrebbe rinascere la lega Nord Gli ultimi sondag… - dios1977 : @vfeltri E quelli (circa il 54% ultimi sondaggi) che chiedono il voto invece? Sono italiani di serieB? Caro Giusepp… - WiameMosaid : @SergioParisi8 @Daniela48955539 Poi capirei se la differenza tra il televoto e i vari sondaggi fosse minima( tipo T… - LauraGio_75 : RT @FrancoRomanini1: @Agenzia_Italia Nel vostro statuto è prevista la presa per il culo? Gli ultimi sondaggi da parte di YouTrend, di cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi sondaggi

Rosario Primicile, direttore generale della Turris, come riportato da tuttoturris.com, ha fatto il punto sul mercato dei biancorossi in entrata e in uscita: "Per quanto concerne la situazione ...Secondo l’ultimo sondaggio Ipsos, presentato dal programma tv Dimartedì su La7, quasi un italiano su due (il 46%) non ha capito i motivi della crisi politica che si è aperta e teme che un eventuale vo ...