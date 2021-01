Ultime Notizie Serie A | tutte le news della giornata

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 gennaio 2021)lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24 Ore 23.30 – Cagliari, Di Francesco: «Messo grande impegno, manca continuità» – L’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato, ai microfoni di Rai Sport, al terminepartita di Coppa Italia persa contro l’Atalanta: «L’età mediaformazione era bassissima. I motivi erano vari. Non abbiamo voluto far rischiare alcuni giocatori non in condizione, come Godin e Nainggolan. I ragazzi hanno messo grandissimo impegno. Nel primo tempo siamo mancati in qualità. Peccato per il terzo gol. Stavamo preparando cambi per avere maggiore spessore. Stiamo comunque crescendo. Dovremo valutare alcune situazioni quando torneremo a Cagliari». Le ...