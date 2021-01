Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 gennaio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Silvio Berlusconi è stato ricoverato al centro cardiotoracico di Monaco ospedale specializzato nel Principato Berlusconi si trovava in una località vicino a Nizza dove ha trascorso anche gran parte del down è stato Alberto zangrillo suo medico di fiducia a decidere il ricovero per un problema cardiaco lunedì ha spiegato il professore sono andato d’urgenza Dove risiede temporaneamente il presidente per un aggravamento o imposto ricovero perché ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia la politica di Ungaretti sulla crisi nel corso dell’ufficio politico del PD affermazioni dato che non può essere cancellato dalle nostre analisi ed è a questo punto inaffidabilità politica di Italia viva che ho dato presente che per come avvenuto Mina la stabilità in ...