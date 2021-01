UFFICIALE: Serie A, Napoli-Fiorentina sarà diretta da Chiffi di Padova (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Serie UFFICIALE - Serie A: derby di Roma a Orsato, quello d'Italia a Doveri 100x100 Napoli Guardia di Finanza, pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 571 allievi finanzieri

Sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 100, del 29 dicembre 2020, è stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 571 allievi finanzieri (510 del contin ...

La Dinamo Sassari riabbraccia Massimo Chessa

Perso capitan Devecchi fino al termine della stagione a causa di un grave infortunio, la Dinamo Sassari riaccoglie un’altra bandiera. È infatti ufficiale il ritorno di Massimo Chessa, che era già aggr ...

