UFFICIALE Del Pinto dal Benevento alla Reggiana: il comunicato dei sanniti

Lorenzo Del Pinto passa, a titolo definitivo, dal Benevento alla Reggiana. Ecco il comunicato della società del presidente Vigorito Lorenzo Del Pinto saluta il Benevento e va alla Reggiana: in questa stagione solo 10 minuti per lui, nell'ultima gara contro l'Atalanta. «Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con l'AC Reggiana per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del giocatore Lorenzo Del Pinto. Il club giallorosso ringrazia il calciatore per gli anni vissuti insieme, per l'impegno, la professionalità e il senso di appartenenza dimostrati alla Squadra e alla Città. A Lorenzo auguriamo le migliori ...

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Del Guardia di Finanza, in gazzetta ufficiale il concorso per 571 allievi CataniaToday Crisi di governo, i «responsabili» cruciali 10 anni nello scontro Berlusconi-Fini

Il Cavaliere e il fondatore di Alleanza Nazionale furono protagonisti di un drammatico scontro nell’estate del 2010 che portò all’uscita da Forza Italia degli ex An. Ma l’esecutivo fu salvato dal neon ...

Bobi il rapper e l’elefante Museveni L’Uganda divisa tra giovani e vecchi

Anche questa ultima campagna per l’elefante di Kampala sarebbe stata una passeggiata nella foresta, se non si fosse messo di traverso il basco rosso e improbabile di un cantante outsider chiamato Bobi ...

