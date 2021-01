Twitter, il fondatore Jack Dorsey: giusto bloccare Trump ma è un fallimento ed un pericoloso precedente (Di giovedì 14 gennaio 2021) Jack Dorsey, fondatore di Twitter, auspica un Internet “libero e aperto” ma ritiene giusto aver bloccato l’account di Trump anche se lo ritiene un precedente pericoloso e, comunque, un fallimento. È un ragionamento più che contraddittorio quello che il patron di Twitter cerca di mettere in fila davanti ai suoi numerosi follower dal suo account sulla piattaforma di microblogging per giustificare, di fronte ad un’America confusa e divisa la decisione di “sospendere definitivamente” l’account personale di Donald Trump. Una scelta “giusta” rivendica Dorsey. Ma che rappresenta un “fallimento” e costituisce un “precedente“, che è ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 gennaio 2021)di, auspica un Internet “libero e aperto” ma ritieneaver bloccato l’account dianche se lo ritiene une, comunque, un. È un ragionamento più che contraddittorio quello che il patron dicerca di mettere in fila davanti ai suoi numerosi follower dal suo account sulla piattaforma di microblogging per giustificare, di fronte ad un’America confusa e divisa la decisione di “sospendere definitivamente” l’account personale di Donald. Una scelta “giusta” rivendica. Ma che rappresenta un “” e costituisce un ““, che è ...

