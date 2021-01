Tutti in fila per il vaccino, ma i furbetti la saltano quasi sempre (Di giovedì 14 gennaio 2021) La questione vaccino ha aperto in automatico una nuova questione, quella dei privilegiati, dei furbetti, degli amici. Inutile prendersi in giro, inutile fingere di non sapere, ci sono privilegiati e non privilegiati. In questi giorni di vaccinazioni dedicate agli operatori sanitari ed ai soggetti più a rischio, esiste una classe di persone, donne ed uomini, sopra ogni cosa. Persone che hanno la fortuna di essere parenti o amici di, o magari di appartenere alla cerchia giusta, alla giusta sfera di influenza, politica, religiosa, economica, sociale, quello che si vuole insomma. E cosi i casi di persone che hanno ricevuto il vaccino in via del tutto eccezionale e tecnicamente senza rispettare protocolli ne altro crescono giorno dopo giorno. C’è stata la storia dell’Emilia Romagna, con il centro sanitario che ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 gennaio 2021) La questioneha aperto in automatico una nuova questione, quella dei privilegiati, dei, degli amici. Inutile prendersi in giro, inutile fingere di non sapere, ci sono privilegiati e non privilegiati. In questi giorni di vaccinazioni dedicate agli operatori sanitari ed ai soggetti più a rischio, esiste una classe di persone, donne ed uomini, sopra ogni cosa. Persone che hanno la fortuna di essere parenti o amici di, o magari di appartenere alla cerchia giusta, alla giusta sfera di influenza, politica, religiosa, economica, sociale, quello che si vuole insomma. E cosi i casi di persone che hanno ricevuto ilin via del tutto eccezionale e tecnicamente senza rispettare protocolli ne altro crescono giorno dopo giorno. C’è stata la storia dell’Emilia Romagna, con il centro sanitario che ...

alexalvisi : RT @Valeriangione: Volevo dire al governo di mettersi in fila perché qui siamo tutti in crisi da molto tempo e non stiamo facendo tutto sto… - banannanas_ : RT @Valeriangione: Volevo dire al governo di mettersi in fila perché qui siamo tutti in crisi da molto tempo e non stiamo facendo tutto sto… - Emme_______ : RT @Valeriangione: Volevo dire al governo di mettersi in fila perché qui siamo tutti in crisi da molto tempo e non stiamo facendo tutto sto… - fvckafakesmilez : RT @Valeriangione: Volevo dire al governo di mettersi in fila perché qui siamo tutti in crisi da molto tempo e non stiamo facendo tutto sto… - ireacela : RT @Valeriangione: Volevo dire al governo di mettersi in fila perché qui siamo tutti in crisi da molto tempo e non stiamo facendo tutto sto… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti fila I furbetti del vaccino, in fila senza averne diritto ReggioSera.it Coronavirus, la previsione di Ilaria Capua: “Mascherine via nel 2023”

La virologa Ilaria Capua fa una previsione in merito alla questione vaccini, collegandola all'utilizzo delle mascherine.

Assistenza farmaceutica integrativa: non serve fare la fila

Asl Toscana Centro - Prato Assistenza farmaceutica integrativa: non serve fare la fila Prenotazioni on line. Già attiva la nuova modalità. Ecco come procedere I pazienti che nec ...

La virologa Ilaria Capua fa una previsione in merito alla questione vaccini, collegandola all'utilizzo delle mascherine.Asl Toscana Centro - Prato Assistenza farmaceutica integrativa: non serve fare la fila Prenotazioni on line. Già attiva la nuova modalità. Ecco come procedere I pazienti che nec ...