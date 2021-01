Tua per sempre: il trailer del nuovo film romantico Netflix (Di giovedì 14 gennaio 2021) È in arrivo su Netflix il terzo capitolo della saga di teen movie romantici tratta dai libri di Jenny Han: ecco il trailer di Tua per sempre Ecco una notizia per tutti i romanticoni pronti a commuoversi per una storia d’amore. Il 12 febbraio arriva sulla piattaforma streaming Netflix il terzo capitolo della saga di teen movie romantici tratta dai romanzi di Jenny Han. Dopo Tutte le volte che ho scritto ti amo (2018) e P. S. Ti amo ancora (2020), a concludere la serie di grande successo sarà Tua per sempre, di cui Netflix ha appena condiviso il trailer ufficiale. Nella commedia romantica vedremo ancora una volta le sorti della storia d’amore tra Lara Jean Covey e Peter Kavinsky, interpretati dai giovani Lana Condor e Noah Centineo. Il ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 14 gennaio 2021) È in arrivo suil terzo capitolo della saga di teen movie romantici tratta dai libri di Jenny Han: ecco ildi Tua perEcco una notizia per tutti ini pronti a commuoversi per una storia d’amore. Il 12 febbraio arriva sulla piattaforma streamingil terzo capitolo della saga di teen movie romantici tratta dai romanzi di Jenny Han. Dopo Tutte le volte che ho scritto ti amo (2018) e P. S. Ti amo ancora (2020), a concludere la serie di grande successo sarà Tua per, di cuiha appena condiviso ilufficiale. Nella commedia romantica vedremo ancora una volta le sorti della storia d’amore tra Lara Jean Covey e Peter Kavinsky, interpretati dai giovani Lana Condor e Noah Centineo. Il ...

