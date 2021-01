Trump-Twitter? Diamoci una regolata. Parla Violante (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il braccio di ferro fra Donald Trump e le grandi società tech della Silicon Valley, che hanno deciso in massa, da Facebook a Twitter, da Google ad Amazon, di oscurare il suo profilo e quelli dei suoi sostenitori più fanatici all’indomani dell’assalto a Capitol Hill, ha riacceso i riflettori sulla natura di queste aziende, fra chi grida allo scandalo contro la “censura” e chi invece ritiene che il controllo sia fin troppo tardivo. Per Luciano Violante, già presidente della Camera dei Deputati e presidente della Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, chi Parla di “censura” guarda al dito e non alla luna. Ospite dell’incontro online “Web, social media e diritti fondamentali: il caso americano e gli effetti in Europa” in una conversazione con il direttore di Formiche.net Giorgio Rutelli ha invitato a guardare la ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il braccio di ferro fra Donalde le grandi società tech della Silicon Valley, che hanno deciso in massa, da Facebook a, da Google ad Amazon, di oscurare il suo profilo e quelli dei suoi sostenitori più fanatici all’indomani dell’assalto a Capitol Hill, ha riacceso i riflettori sulla natura di queste aziende, fra chi grida allo scandalo contro la “censura” e chi invece ritiene che il controllo sia fin troppo tardivo. Per Luciano, già presidente della Camera dei Deputati e presidente della Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, chidi “censura” guarda al dito e non alla luna. Ospite dell’incontro online “Web, social media e diritti fondamentali: il caso americano e gli effetti in Europa” in una conversazione con il direttore di Formiche.net Giorgio Rutelli ha invitato a guardare la ...

