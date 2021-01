Trump impeachment, per la prima volta un presidente americano lo subisce due volte (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo l’approvazione arrivata dalla Camera dei deputati degli Stati Uniti, Donald Trump è ufficialmente il primo presidente nella storia americana a essere sottoposto per due volte alla procedura di impeachment. Con 232 voti a favore, tra cui 10 repubblicani, e 197 contrari, l’Aula ha raggiunto il numero necessario per riconoscere l’accusa rivolta al presidente di “incitamento all’insurrezione”. Ora la pratica passerà sotto l’attenzione del Senato, il quale dovrà tenere il processo a Trump. >> Leggi anche: Crisi di governo, Mattarella chiede di uscirne velocemente: i tre scenari possibili Trump impeachment, il secondo nel giro di un anno Si parla di impeachment quando emerge la necessità di rimuovere da un ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo l’approvazione arrivata dalla Camera dei deputati degli Stati Uniti, Donaldè ufficialmente il primonella storia americana a essere sottoposto per duealla procedura di. Con 232 voti a favore, tra cui 10 repubblicani, e 197 contrari, l’Aula ha raggiunto il numero necessario per riconoscere l’accusa rialdi “incitamento all’insurrezione”. Ora la pratica passerà sotto l’attenzione del Senato, il quale dovrà tenere il processo a. >> Leggi anche: Crisi di governo, Mattarella chiede di uscirne velocemente: i tre scenari possibili, il secondo nel giro di un anno Si parla diquando emerge la necessità di rimuovere da un ...

