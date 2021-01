Trump è di nuovo sotto impeachment. E tutto gli sta crollando intorno (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Camera ha votato a maggioranza l’impeachment a Donald Trump: il presidente uscente è stato accusato di aver istigato una insurrezione contro gli Stati Uniti d’America. Nella giornata del 13 gennaio non sono stati solo i democratici a votare a favore del processo che si terrà al Senato, ma anche diversi repubblicani. È una mossa entrata nella storia, perché non era mai successo che un presidente fosse accusato due volte. Ora la palla passa al Senato, dove si svolgerà il processo, anche se non è ancora chiaro quando. L’insediamento di Joe Biden alla presidenza e della sua maggioranza democratica in entrambe le camere avverrà il 20 gennaio. L’assalto al Congresso dei manifestanti pro-Trump del 6 gennaio sembra essere stato un punto di svolta per il percorso politico del presidente in carica. Quell’attacco, che lui stesso ha fomentato ... Leggi su wired (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Camera ha votato a maggioranza l’a Donald: il presidente uscente è stato accusato di aver istigato una insurrezione contro gli Stati Uniti d’America. Nella giornata del 13 gennaio non sono stati solo i democratici a votare a favore del processo che si terrà al Senato, ma anche diversi repubblicani. È una mossa entrata nella storia, perché non era mai successo che un presidente fosse accusato due volte. Ora la palla passa al Senato, dove si svolgerà il processo, anche se non è ancora chiaro quando. L’insediamento di Joe Biden alla presidenza e della sua maggioranza democratica in entrambe le camere avverrà il 20 gennaio. L’assalto al Congresso dei manifestanti pro-del 6 gennaio sembra essere stato un punto di svolta per il percorso politico del presidente in carica. Quell’attacco, che lui stesso ha fomentato ...

