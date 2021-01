Trump condanna le violenze al Congresso. Ma i dem procedono sull’impeachment (Di giovedì 14 gennaio 2021) Donald Trump condanna le violenze compiute il 6 gennaio nell’assalto al Congresso ma questo non basta ai dem che proseguono, imperterriti, sulla strada dell’impeachment, segno evidente che la questione non è cosa abbia detto o fatto il presidente uscente ma l’odio ideologico che pervade la sinistra, non solo italiana. “Io condanno in modo inequivocabile la violenza a cui abbiamo assistito la settimana scorsa”, ribadisce Trump in un video, dopo una breve nota diffusa in serata. “La violenza ed il vandalismo non hanno assolutamente spazio nel nostro Paese e nel nostro movimento – scandisce il presidente uscente. – Coloro i quali sono stati coinvolti negli attacchi saranno portati davanti alla giustizia… Che tu sia di destra o di sinistra, che tu sia democratico o repubblicano, non ci può mai essere ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Donaldlecompiute il 6 gennaio nell’assalto alma questo non basta ai dem che proseguono, imperterriti, sulla strada dell’impeachment, segno evidente che la questione non è cosa abbia detto o fatto il presidente uscente ma l’odio ideologico che pervade la sinistra, non solo italiana. “Io condanno in modo inequivocabile la violenza a cui abbiamo assistito la settimana scorsa”, ribadiscein un video, dopo una breve nota diffusa in serata. “La violenza ed il vandalismo non hanno assolutamente spazio nel nostro Paese e nel nostro movimento – scandisce il presidente uscente. – Coloro i quali sono stati coinvolti negli attacchi saranno portati davanti alla giustizia… Che tu sia di destra o di sinistra, che tu sia democratico o repubblicano, non ci può mai essere ...

