Trump cancellato da Mamma ho riperso l’aereo: Macaulay Culkin dice sì (Di giovedì 14 gennaio 2021) La proposta è partita dalla rete dopo i fatti di Capitol Hill: al momento il diretto interessato non ha ancora replicato all'idea che sta spopolando in rete L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 14 gennaio 2021) La proposta è partita dalla rete dopo i fatti di Capitol Hill: al momento il diretto interessato non ha ancora replicato all'idea che sta spopolando in rete L'articolo proviene da Gossip e Tv.

