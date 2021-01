Trump | anche la figlia rinnega Biden | “Non ci sarò”

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ivanka, ladi Donald, attraverso una fonte della Casa Bianca, fa sapere chelei non sarà presente nel momento della transizione dei poteri a. Momento… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Ivanka Trump, la figlia di Donald Trump, attraverso una fonte della Casa Bianca, fa sapere che non sarà presente nel momento della transizione con Biden ...Il timore è di nuove proteste violente: almeno 16 gruppi, di cui alcuni armati, si sono fatti avanti per manifestare. Mike Pence non intende invocare il 25/o emendamento e strappare i poteri a Donald ...