"Tre uomini e una gamba", stasera in tv: Aldo, Giovanni e Giacomo in Milano-Gallipoli (Di giovedì 14 gennaio 2021) Non si presentano come attori atteggiati, o imbellettati dentro chiome o parrucche. Tutto si consuma nel loro restare eternamente nostrani, di casa. Come un parente, un po' sgualcito o appena sveglio, si mostra senza alcun vezzo, sullo stesso stile sono Aldo, Giovanni e Giacomo, stasera in tv in "Tre uomini e una gamba". Un film del 1997 di Massimo Venier. Nessuno, neanche loro tre, si aspettavano il successo del viaggio Milano–Gallipoli, seguito seduti dalle poltrone delle sale d'Italia. Il trio, per onestà o per scommessa, non pretese alcun compenso per le riprese. Chiedendo solo una percentuale finale sugli incassi ottenuti. Quaranta miliardi di vecchie lire incassati al botteghino, con tutto l'affetto che gli spettatori riservarono per questi ...

