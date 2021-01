Trasporti | sospeso il divieto di circolazione dei mezzi pesanti

(Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Via libera alladeinei prossimi fine settimana. Con il decreto firmato oggi, 14 gennaio, gli autotrasportatori potranno liberamente circolare anche nei prossimi tre fine settimana del mese. In particolare, domenica 17, 24 e 31 gennaio iadibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, potranno viaggiare sulle strade extraurbane. Una disposizione ancora una volta resa necessaria dalla emergenza Coronavirus e dalla necessità di agevolare il sistema deie i flussi di traffico.

