Traffico Roma del 14-01-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sulla diramazione dinord code per lavori tra Fianono e il Ponzanono verso Firenze sulla Tiberina code per incidente all’altezza di via Pian dell’Olmo ci troviamo Proprio in prossimità della diramazione dinord Flaminio rallentamenti di nuovo per incidente in via Antonio Allegri da Correggio la pizza di via Cesare Fracassini sulla tangenziale code per incidente dalla galleria Giovanni XXIII fino a viale della Moschea in direzione San Giovanni Sulla percorso Urbano dellaL’Aquila codino uscita della città da Viale Togliatti fino al raccordo sulla via Appia incidente all’altezza del Ippodromo delle Capannelle in prossimità di via del Casale della sergetta Verso il raccordo Ci ...