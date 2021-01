Toyota - Usa, multa di 180 milioni di dollari per la violazione del Clean Air Act (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Toyota ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per chiudere l'indagine civile sui ritardi nell'invio all'Epa, l'Agenzia per la protezione ambientale, dei documenti relativi alla certificazione delle emissioni inquinanti. L'inchiesta, avviata per violazione delle disposizioni del Clean Air Act, risale al 2016 ed è stata chiusa con il consenso da parte dei nipponici a pagare una sanzione amministrativa di 180 milioni di dollari e a predisporre una serie di rapporti da inviare alla autorità statunitensi con cadenza semestrale. L'accusa. Per il ministero, l'accordo risolve "le violazioni dei requisiti stabiliti dal Clean Air Act per la segnalazione dei problemi relativi alle emissioni". In particolare, il dipartimento si sofferma sulle disposizioni ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 14 gennaio 2021) Laha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per chiudere l'indagine civile sui ritardi nell'invio all'Epa, l'Agenzia per la protezione ambientale, dei documenti relativi alla certificazione delle emissioni inquinanti. L'inchiesta, avviata perdelle disposizioni delAir Act, risale al 2016 ed è stata chiusa con il consenso da parte dei nipponici a pagare una sanzione amministrativa di 180die a predisporre una serie di rapporti da inviare alla autorità statunitensi con cadenza semestrale. L'accusa. Per il ministero, l'accordo risolve "le violazioni dei requisiti stabiliti dalAir Act per la segnalazione dei problemi relativi alle emissioni". In particolare, il dipartimento si sofferma sulle disposizioni ...

La Casa nipponica ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia per chiudere l'inchiesta sui ritardi nel deposito della documentazione relativa alle emissioni dei veicoli ...

"Produrre felicità per tutti" è la missione di Toyota che mette al centro le persone. Toyota si trasforma nel solco degli Obiettivi di sviluppo sostenibile ...

La Casa nipponica ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia per chiudere l'inchiesta sui ritardi nel deposito della documentazione relativa alle emissioni dei veicoli ...