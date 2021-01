Toti “Se il Governo ha la maggioranza lo dimostri in Parlamento” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Non dipende molto dalle opposizioni come va questa crisi, dipende più dal presidente Conte e dalla maggioranza se c’è o non c’è”. Così a margine del vertice del centrodestra il presidente della Liguria e leader di Cambiamo Giovanni Toti. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Non dipende molto dalle opposizioni come va questa crisi, dipende più dal presidente Conte e dallase c’è o non c’è”. Così a margine del vertice del centrodestra il presidente della Liguria e leader di Cambiamo Giovanni. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

Agenzia_Ansa : #Dpcm, #Toti: 'Italia quasi tutta arancione da domenica. Lo ha annunciato #Speranza nell'incontro con le Regioni.'… - CorriereCitta : Toti “Se il Governo ha la maggioranza lo dimostri in Parlamento” - JohnMcN03 : #Dpcm Ci risiamo! - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Dpcm, #Toti: 'Italia quasi tutta arancione da domenica. Lo ha annunciato #Speranza nell'incontro con le Regioni.' #Covid… - WSalvaterra : Hanno rotto il c...o! Vertice governo-regioni. Speranza: 'Anticipare restrizioni per evitare ondata' -