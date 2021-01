Torreira ci sta riprovando (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lucas Torreira, vecchia conoscenza del calcio italiano, ci riprova: tre club di Serie A lavorano per riportarlo nel nostro campionato L’Inghilterra non ha portato fortuna, la Spagna ancor meno. Forse è l’Italia il paradiso di Lucas Torreira, il luogo dove sentirsi a casa. Dopo la felice parentesi alla Sampdoria, il centrocampista uruguagio sembrava pronto per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lucas, vecchia conoscenza del calcio italiano, ci riprova: tre club di Serie A lavorano per riportarlo nel nostro campionato L’Inghilterra non ha portato fortuna, la Spagna ancor meno. Forse è l’Italia il paradiso di Lucas, il luogo dove sentirsi a casa. Dopo la felice parentesi alla Sampdoria, il centrocampista uruguagio sembrava pronto per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

