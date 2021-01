Tony Goldwyn di Scandal da presidente a microbiologo per The Hot Zone | serie tv sugli attacchi all’antrace del 2001

badtasteit : #TheHotZoneAnthrax: #TonyGoldwyn e #DanielDaeKim nel cast della serie - helis94 : Scusate mi confermate che c'era una teoria del complotto su kerry Washington e Tony Goldwyn durante le riprese di S… -

Ultime Notizie dalla rete : Tony Goldwyn

OptiMagazine

Scandal alum Tony Goldwyn and Daniel Dae Kim (Hawaii Five-O, The Good Doctor) are set as the leads in The Hot Zone: Anthrax, the second installment of Nat Geo’s scientific thriller anthology ..."Scandal" actor Tony Goldwyn and "Hawaii Five-0" actor Daniel Dae Kim are set to star in the second installment of National Geographic's "The Hot Zone" anthology series.