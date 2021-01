Tommaso Zorzi, tutti colpiti dal gesto per Rosalinda Cannavò al GF Vip: “Mi offendo!” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Rosalinda Cannavò ha avuto alti e bassi in questi mesi al GF Vip. Una costante però c’è: sin da quando ha messo piede nella Casa è sempre stata amatissima dal pubblico. Che infatti l’ha sempre salvata al televoto. In questi 4 mesi e più di reality Rosalinda si è davvero messa a nudo (non dimentichiamo che è entrata al GF Vip come Adua Del Vesco, il suo nome d’arte, ma poi ha deciso di voler essere se stessa), ha raccontato episodi anche molto dolorosi del suo passato. Come l’anoressia e le difficoltà affrontate in quel periodo buio. L’attrice si è confidata con Giulia Salemi e le sue rivelazioni hanno portato alla luce un trascorso molto complicato. Bisogna andare indietro nel tempo, a quando dalla Sicilia si trasferì a Roma. (Continua dopo la foto) Lì viveva a casa dei suoi produttori, che la misero a dieta ferrea perché le sue forme ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021)ha avuto alti e bassi in questi mesi al GF Vip. Una costante però c’è: sin da quando ha messo piede nella Casa è sempre stata amatissima dal pubblico. Che infatti l’ha sempre salvata al televoto. In questi 4 mesi e più di realitysi è davvero messa a nudo (non dimentichiamo che è entrata al GF Vip come Adua Del Vesco, il suo nome d’arte, ma poi ha deciso di voler essere se stessa), ha raccontato episodi anche molto dolorosi del suo passato. Come l’anoressia e le difficoltà affrontate in quel periodo buio. L’attrice si è confidata con Giulia Salemi e le sue rivelazioni hanno portato alla luce un trascorso molto complicato. Bisogna andare indietro nel tempo, a quando dalla Sicilia si trasferì a Roma. (Continua dopo la foto) Lì viveva a casa dei suoi produttori, che la misero a dieta ferrea perché le sue forme ...

lucia60061616 : RT @3lisea_: Fermiamoci un secondo a contemplare la bellezza di Tommaso Zorzi. MA QUANTO È BELLO?? #gfvip #tzvip - hugmelanaa : RT @resilienvza: Nella vita più persone come Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi, che hanno sempre fatto complimenti a Rosalinda, senza farla s… - Buona___Vita93 : RT @nmrpmc: fancam su tommaso zorzi as dante alighieri perché fino a ieri non sapevo di averne bisogno #tzvip #gfvip - ori_the_blind : RT @perchetendenzat: “ Cracco “: perché ha rimproverato Tommaso Zorzi, le norme igieniche vietano di cucinare in bagno mentre Cecilia si t… - GagaGurlxo : RT @ArgentineBlood: 'Tommaso Zorzi è nato per fare quello che fa' GORDON VOCE DEL POPOLO ITALIANO #tzvip #gfvip -