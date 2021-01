Tom Hanks condurrà lo speciale TV Celebrating America

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 14 gennaio 2021) TomloTV per celebrare l’insediamento di Joe Biden e Kamala Harris. L’evento intitolatoandrà in onda il 20 gennaio e sarà trasmesso dai maggiori networkni. Tra gli ospiti ci saranno anche Demi Lovato, Justin Timberlake e Jon Bon Jovi. Tom? Il 20 gennaio il presidente eletto Joe Biden presterà giuramento e diventerà il 46° Presidente degli Stati Uniti d’. Quest’anno la cerimonia non si svolgerà come di consueto a causa della pandemia di coronavirus. La gente non potrà recarsi a Capitol Hill per via delle restrizioni imposte per contenere il virus. La Presidential Inaugural Committee ha organizzato un ...