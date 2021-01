Tinì Cansino: età, altezza, peso, nome vero, origini greche, figlia attrice, ex marito, figli (Di giovedì 14 gennaio 2021) Al grande pubblico è nota come Tinì Cansino, ma per i più intimi conoscitori dell’anagrafe, Photina Lappa è un volto di lunga data della scena televisiva italiana dalle origini greche. Famosa icona di bellezza degli anni Ottanta, è rimasta sulle scene, con alti e bassi, fino ad oggi che ricopre il ruolo di opinionista nel programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Dopo aver trascorso l’infanzia a Volos, in Grecia, Tinì Cansino si trasferisce in Italia. Proprio nel Belpaese, durante una vacanza, il fiore della sua bellezza viene notato da un produttore televisivo, Alberto Tarallo. Proprio Tarallo, in virtù della somiglianza della bella greca con Rita Hayworth, il cui cognome è proprio Cansino, le propone, in vista dei futuri lavori, di ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 14 gennaio 2021) Al grande pubblico è nota come, ma per i più intimi conoscitori dell’anagrafe, Photina Lappa è un volto di lunga data della scena televisiva italiana dalle. Famosa icona di bellezza degli anni Ottanta, è rimasta sulle scene, con alti e bassi, fino ad oggi che ricopre il ruolo di opinionista nel programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Dopo aver trascorso l’infanzia a Volos, in Grecia,si trasferisce in Italia. Proprio nel Belpaese, durante una vacanza, il fiore della sua bellezza viene notato da un produttore televisivo, Alberto Tarallo. Proprio Tarallo, in virtù della somiglianza della bella greca con Rita Hayworth, il cui cogè proprio, le propone, in vista dei futuri lavori, di ...

zazoomblog : Tinì Cansino a Drive In: avete mai visto i look anni 80 dell’opinionista di Uomini e Donne? - #Cansino #Drive… - AzzariaManzoni : QUESTO È IL PROBLEMA... NON LE FAMIGLIE CHE FANNO LA FAME .it: Uomini e Donne, Tina Cipollari impazzisce: 'Hai most… - trashtvstellare : Uomini e Donne, Tina Cipollari sbotta contro Tinì Cansino: Maria De Filippi accasciata sugli scalini dalle risate (… - Johnny_Joy93 : Oggi Tiní Cansino ha alzato la mano e riso. Quindi non è finta. ???? #uominiedonne - blogtivvu : “Hai mostrato il cul* per 30 anni!”, la furia di Tina Cipollari si abbatte su Tinì Cansino a #UominieDonne – VIDEO… -