Tik Tok, novità: i profili degli under 16 diverranno privati per sicurezza (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di novità per gli utenti Tik Tok: il social inserisce una serie di limitazioni per tutelare privacy e sicurezza dei più giovani. Nei giorni scorsi il garante della privacy italiano aveva aperto un’indagine sulla sicurezza degli account di minori su Tik Tok. Evidentemente aveva notato che c’erano dei rischi concreti per gli utenti più L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo diper gli utenti Tik Tok: il social inserisce una serie di limitazioni per tutelare privacy edei più giovani. Nei giorni scorsi il garante della privacy italiano aveva aperto un’indagine sullaaccount di minori su Tik Tok. Evidentemente aveva notato che c’erano dei rischi concreti per gli utenti più L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

borghi_claudio : ...e alla peggio vi spiegherò le cose con i balletti ?? Su Tik Tok sono @claudioborghiaquilini ?? - sofxdefenceless : @like_a_daisy - glmzs : @svgamamx @lafeshionblo per questo non bisogna aprire tik tok. non bisogna. - luvg0emon : @camilovesLUKE AO MA CHE SI CANCELLI LEI DA TIK TOK - joselcms : @marcelinecms un giorno una mia amica mi ha mandato un tik tok, l'ho aperto e sono rimasta lì dentro per un'ora...… -