The Elder Scrolls Online: il reveal di Gates of Oblivion è stato posticipato di qualche giorno (Di giovedì 14 gennaio 2021) Bethesda e ZeniMax Online hanno annunciato che il reveal del loro prossimo capitolo di The Elder Scrolls Online è stato rinviato per evitare di coincidere con il giorno dell'insediamento del nuovo Presidente USA, Joe Biden. Si tratta tuttavia di un rinvio di pochi giorni, perché il nuovo contenuto verrà mostrato ai giocatori il 26 gennaio. Un aggiornamento pubblicato sul sito web di The Elder Scroll Online recita: "A causa del giorno dell'insediamento del presidente degli Stati Uniti che cade il 20 gennaio, sposteremo il nostro Evento Globale per Gates of Oblivion da giovedì 21 gennaio a martedì 26 gennaio alle 23:00. Grazie per il vostro supporto e ci vediamo presto!". Per coloro che ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 gennaio 2021) Bethesda e ZeniMaxhanno annunciato che ildel loro prossimo capitolo di Therinviato per evitare di coincidere con ildell'insediamento del nuovo Presidente USA, Joe Biden. Si tratta tuttavia di un rinvio di pochi giorni, perché il nuovo contenuto verrà mostrato ai giocatori il 26 gennaio. Un aggiornamento pubblicato sul sito web di TheScrollrecita: "A causa deldell'insediamento del presidente degli Stati Uniti che cade il 20 gennaio, sposteremo il nostro Evento Globale perofda giovedì 21 gennaio a martedì 26 gennaio alle 23:00. Grazie per il vostro supporto e ci vediamo presto!". Per coloro che ...

