Tg Politico Parlamentare, edizione del 14 gennaio 2021 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono i ‘responsabili’ la forza parlamentare a cui si affida il governo di Giuseppe Conte per risolvere la crisi. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio li ha ribattezzati ‘costruttori’, citando un’espressione usata dal Capo dello stato Mattarella nel discorso di fine anno. Per Dario Franceschini del Pd non c’e’ niente di male nel cercarne il sostegno alla luce del sole in Parlamento. Potrebbero convergere verso l’esecutivo deputati e senatori centristi, qualche forzista ed anche esponenti di Italia viva che non hanno condiviso l’apertura della crisi da parte di Matteo Renzi. Contro l’ex sindaco di Firenze si e’ scagliato anche il segretario dem Nicola Zingaretti, che l’ha giudicato “inaffidabile in qualsiasi scenario’. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte e’ salito intanto al Quirinale per confermare che terra’ l’interim dei dicasteri lasciati scoperti dalle ministre dimissionarie Bellanova e Bonetti. CENTRODESTRA UNITO: CONTE NELLE AULE Leggi su dire (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono i ‘responsabili’ la forza parlamentare a cui si affida il governo di Giuseppe Conte per risolvere la crisi. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio li ha ribattezzati ‘costruttori’, citando un’espressione usata dal Capo dello stato Mattarella nel discorso di fine anno. Per Dario Franceschini del Pd non c’e’ niente di male nel cercarne il sostegno alla luce del sole in Parlamento. Potrebbero convergere verso l’esecutivo deputati e senatori centristi, qualche forzista ed anche esponenti di Italia viva che non hanno condiviso l’apertura della crisi da parte di Matteo Renzi. Contro l’ex sindaco di Firenze si e’ scagliato anche il segretario dem Nicola Zingaretti, che l’ha giudicato “inaffidabile in qualsiasi scenario’. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte e’ salito intanto al Quirinale per confermare che terra’ l’interim dei dicasteri lasciati scoperti dalle ministre dimissionarie Bellanova e Bonetti. CENTRODESTRA UNITO: CONTE NELLE AULE

Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - Demetrioo83 : @EnricoLetta @ErmannoKilgore @CNBC Complimenti Letta, lei irride chi innesca la crisi e se ne compiace, io invece p… - bellaotero82 : RT @RoccoTodero: Non si può cambiare governo con una civilissima procedura parlamentare perché c’è la pandemia. Nel video che posto un elab… - rei_eien8 : RT @benedettozappa: @distefanoTW L'Italia è una Repubblica parlamentare non una Repubblica popolare come la Cina... anche se, a quanto pare… - CardelliAc : RT @RoccoTodero: Non si può cambiare governo con una civilissima procedura parlamentare perché c’è la pandemia. Nel video che posto un elab… -

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 13 gennaio 2021 Dire Governo, Quirinale: "Conte non si dimetterà e sarà Ministro ad interim per le Politiche Agricole"

"Ha rappresentato la volontà di promuovere in Parlamento l’indispensabile chiarimento politico mediante comunicazioni alle Camere".

Crisi Governo, Conte da Mattarella: chiarimento politico in Parlamento

(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questo pomeriggio al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Il Presidente della Repub ...

"Ha rappresentato la volontà di promuovere in Parlamento l’indispensabile chiarimento politico mediante comunicazioni alle Camere".(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questo pomeriggio al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Il Presidente della Repub ...