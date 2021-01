Tg Pediatria | edizione del 14 gennaio 2021

Leggi su dire

(Di giovedì 14 gennaio 2021) “La diffusione del virus all’interno delle scuole è relativamente modesta rispetto a quello che accade al di fuori”. A dirlo è Rino Agostiniani, vicepresidente della Sip, commentando, a Tgcom24, gli ultimi dati Iss che analizzano l’andamento epidemiologico nazionale e regionale dei casi di Covid-19 in età scolare. Il report mette in evidenza come nel periodo 31 agosto-27 dicembre 2020 siano stati rilevati 3.173 focolai in ambito scolastico, pari al 2% di tutti quelli segnalati a livello nazionale. – RITORNO IN CLASSE? LA PEDIATRA: VACCINO ANTINFLUENZALE ARMA IN PIÙ