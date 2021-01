Tg Cultura, edizione del 14 gennaio 2021 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo mesi di chiusura in tutto il Paese, con il nuovo Dpcm i musei e i siti archeologici potranno riaprire nelle regioni definite gialle secondo i parametri del contagio da Covid 19. “Ho proposto di inserire nel decreto la riapertura dei musei nelle zone gialle almeno nei giorni feriali”, ha spiegato il ministro della Cultura e del Turismo, Dario Franceschini, che ha definito la novità “un piccolo passo, un segnale di riapertura”. – PARCO DEL COLOSSEO PRONTO AL 2021 CON NUOVE APERTURE E SCAVI Leggi su dire (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo mesi di chiusura in tutto il Paese, con il nuovo Dpcm i musei e i siti archeologici potranno riaprire nelle regioni definite gialle secondo i parametri del contagio da Covid 19. “Ho proposto di inserire nel decreto la riapertura dei musei nelle zone gialle almeno nei giorni feriali”, ha spiegato il ministro della Cultura e del Turismo, Dario Franceschini, che ha definito la novità “un piccolo passo, un segnale di riapertura”. – PARCO DEL COLOSSEO PRONTO AL 2021 CON NUOVE APERTURE E SCAVI

repubblica : Firenze, trova nel cassonetto una prima edizione de 'Il Giorno della Civetta' con la dedica autografa di Sciascia - ComuneEmpoli : #EMPOLI #CULTURA “My Favorite Sax”, 2a edizione del concorso internazionale per giovani sassofonisti. 8 e 9 maggio.… - SanMarino_RTV : La realtà comunale sul #cinema apre alla 27^ edizione di #VisioniItaliane, iscrizioni fino al 5 maggio per il famos… - MaratonaRavenna : THE TIMES: RAVENNA TRA LE MIGLIORI 10 VACANZE DI ARTE E CULTURA Un altro bellissimo riconoscimento per la città di… - lavocediasti : Edizione online per 'Buon compleanno Vittorio Alfieri', in occasione della ricorrenza della sua nascita -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura edizione Integrazione Film Festival, iscrizioni aperte La 15esima edizione sarà ad aprile L'Eco di Bergamo Capitale italiana della Cultura 2022: le città finaliste

Ecco i dossier di candidatura delle 10 città finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2022. Forse lunedì la decisione su chi sarà l'erede di Parma ...

Integratori, Germano Scarpa è il nuovo presidente Federsalus. Priorità: cultura della prevenzione e consolidamento rete

Il Consiglio direttivo di Federsalus ha nominato Germano presidente dell'Associazione che rappresenta l'intera filiera del mercato degli integratori alimentari Il Consiglio direttivo di Federsalus ha ...

Ecco i dossier di candidatura delle 10 città finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2022. Forse lunedì la decisione su chi sarà l'erede di Parma ...Il Consiglio direttivo di Federsalus ha nominato Germano presidente dell'Associazione che rappresenta l'intera filiera del mercato degli integratori alimentari Il Consiglio direttivo di Federsalus ha ...