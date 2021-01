Tesla - Usa, chiesto il richiamo di 160 mila veicoli per problemi al touchscreen (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Nhtsa (National Highway Traffic Safety Administration) ha inviato alla Tesla una lettera per chiedere il richiamo di quasi 160 mila veicoli. Si tratta, in particolare, di 158.716 esemplari di Model S e Model X prodotte a Fremont prima del 2019 e interessate da un difetto al touchscreen da tempo al centro di un'indagine dell'agenzia americana per la sicurezza dei trasporti. Il difetto. Il richiamo, che riguarderebbe le Model S assemblate dal 2012 al 2018 e le Model X costruite dal 2016 al 2018, sarebbe il più grande mai affrontato dalla Casa californiana in termini di esemplari interessati e verterebbe su alcune problematiche sollevate dai reclami da parte della clientela: gli schermi infatti, dopo un certo numero di anni, mostrano una perdita di funzionalità che mette a rischio la ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Nhtsa (National Highway Traffic Safety Administration) ha inviato allauna lettera per chiedere ildi quasi 160. Si tratta, in particolare, di 158.716 esemplari di Model S e Model X prodotte a Fremont prima del 2019 e interessate da un difetto alda tempo al centro di un'indagine dell'agenzia americana per la sicurezza dei trasporti. Il difetto. Il, che riguarderebbe le Model S assemblate dal 2012 al 2018 e le Model X costruite dal 2016 al 2018, sarebbe il più grande mai affrontato dalla Casa californiana in termini di esemplari interessati e verterebbe su alcune problematiche sollevate dai reclami da parte della clientela: gli schermi infatti, dopo un certo numero di anni, mostrano una perdita di funzionalità che mette a rischio la ...

