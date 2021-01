Tesla, ordine di richiamo per 158mila vetture per problemi di sicurezza. Agenzia stradale Usa: “Lo schermo diventa nero” (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’Agenzia americana per la sicurezza stradale Nhtsa (National Highway Traffic Safety Administration), ha chiesto a Tesla di richiamare 158mila auto negli Stati Uniti per una questione di sicurezza legata all’esaurimento della memoria nel computer di bordo. Le auto interessate sono le berline Model S prodotte tra il 2012 e il 2018 e i suv da città Model X prodotti dal 2016 al 2018, secondo una lettera inviata al produttore di veicoli elettrici. Il regolatore afferma che la sua indagine “ha concluso che nei modelli esaminati esiste un difetto relativo alla sicurezza”. La memoria dei computer di bordo, in particolare il sistema di infotainment (Mcu), ha un ciclo di vita limitato, il che significa che questo sistema potrebbe non funzionare più correttamente dopo un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’americana per laNhtsa (National Highway Traffic Safety Administration), ha chiesto adi richiamareauto negli Stati Uniti per una questione dilegata all’esaurimento della memoria nel computer di bordo. Le auto interessate sono le berline Model S prodotte tra il 2012 e il 2018 e i suv da città Model X prodotti dal 2016 al 2018, secondo una lettera inviata al produttore di veicoli elettrici. Il regolatore afferma che la sua indagine “ha concluso che nei modelli esaminati esiste un difetto relativo alla”. La memoria dei computer di bordo, in particolare il sistema di infotainment (Mcu), ha un ciclo di vita limitato, il che significa che questo sistema potrebbe non funzionare più correttamente dopo un ...

