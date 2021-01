Tesla, chiesto il richiamo di 185mila auto: 'Problemi di sicurezza'. Ecco cos'è accaduto (Di giovedì 14 gennaio 2021) Problemi di sicurezza sulle auto Tesla : saranno richiamate ben 185mila vetture. La decisione è stata presa dall'agenzia americana per la sicurezza stradale Nhtsa (National Highway Traffic Safety ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021)disulle: saranno richiamate benvetture. La decisione è stata presa dall'agenzia americana per lastradale Nhtsa (National Highway Traffic Safety ...

fisco24_info : Tesla, chiesto il richiamo di 160mila vetture negli Usa per problemi software: L'agenzia americana per la sicurezza… - infoiteconomia : Tesla, chiesto il richiamo di 160mila vettura negli Usa per problemi software - dinoadduci : Tesla - Usa, chiesto il richiamo di 160 mila veicoli per problemi al touchscreen - emiliodeleidi : RT @quattroruote: Negli #Usa, le autorità federali hanno chiesto il richiamo di circa 160 mila #Tesla #ModelS e #ModelX per problemi al tou… - eccoda : RT @quattroruote: Negli #Usa, le autorità federali hanno chiesto il richiamo di circa 160 mila #Tesla #ModelS e #ModelX per problemi al tou… -