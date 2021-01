Terremoto nel Mar Ionio Meridionale | scossa di magnitudo 3 5

vaticannews_it : #13gennaio #terremotocroazia Da @iamCaritas 100 moduli abitativi 106° terremoto #Marsica Documenti su aiuti di Don… - chrdioc : Terremoto: Pirozzi (Fdi) nel recovery plan integrare tutela ambiente con prevenzione sismica - FilcamsSicilia : #14gennaio 1968 nel #Belice(Sicilia) tremava la terra.Vittime e feriti a centinaia.“Un clima da anno Mille” scrivev… - InMeteo : Terremoto nel mar Ionio, scossa moderata a largo di Sicilia e Calabria - peppesava : RT @Ragusanews: Terremoto nel Mar Ionio -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto nel

Agenzia ANSA

Città grandi e piccole avranno un’ora di tempo per convincere, il 14 e 15 gennaio, una commissione di esperti per aggiudicarsi il prestigioso incarico. E un milione di euro ...Tre persone in arresto a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, per essere responsabili dell’esplosione di una fabbrica di fuochi d’artificio nel novembre del 2019. In quella circostanza ...