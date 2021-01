Terremoto in Umbria, indagato l’ex candidato governatore Bianconi. La Procura di Spoleto ipotizza illeciti nella gestione dei pasti ai terremotati di Norcia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tra le procedure per l’affidamento del servizio di erogazione dei pasti ai terremotati e quelle per il trasporto pubblico scolastico a Norcia la Procura della Repubblica di Spoleto ha inviato otto avvisi di garanzia ad amministratori e funzionari del Comune e amministratori della società Sporting Hotel Salicone della famiglia Bianconi. Tra gli indagati il sindaco di centrodestra, al suo secondo mandato, Nicola Alemanno, e Vincenzo Bianconi (nella foto), rappresentante della società ma attualmente anche consigliere regionale del Gruppo misto, dopo essere stato candidato presidente con il centrosinistra. I reati contestati sono quelli di abuso d’ufficio e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Diversi i dubbi degli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tra le procedure per l’affidamento del servizio di erogazione deiaie quelle per il trasporto pubblico scolastico aladella Repubblica diha inviato otto avvisi di garanzia ad amministratori e funzionari del Comune e amministratori della società Sporting Hotel Salicone della famiglia. Tra gli indagati il sindaco di centrodestra, al suo secondo mandato, Nicola Alemanno, e Vincenzofoto), rappresentante della società ma attualmente anche consigliere regionale del Gruppo misto, dopo essere statopresidente con il centrosinistra. I reati contestati sono quelli di abuso d’ufficio e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Diversi i dubbi degli ...

