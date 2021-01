Tennis, Andy Murray positivo al Covid-19: Australian Open a forte rischio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Andy Murray è risultato positivo al Covid-19, gli Australian Open per lui diventano a forte rischio. A riferirlo è la stampa britannica, secondo cui Murray è già in quarantena autoisolato a casa, è comunque in buona salute. Questa settimana Murray avrebbe dovuto recarsi a Melbourne per il primo Grande Slam dell’anno, ma ora dovrà rinviare il viaggio. Il Tennista di Dunblane viaggerà solo se e quando gli verrà concesso il permesso appropriato dalle autorità sanitarie e governative competenti. La prima prova dello slam si terrà a Melbourne dall’8 al 21 di febbraio con il sorteggio previsto per giovedì 4. Secondo il Daily Mail, il test positivo di Murray sarebbe stato ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021)è risultatoal-19, gliper lui diventano a. A riferirlo è la stampa britannica, secondo cuiè già in quarantena autoisolato a casa, è comunque in buona salute. Questa settimanaavrebbe dovuto recarsi a Melbourne per il primo Grande Slam dell’anno, ma ora dovrà rinviare il viaggio. Ilta di Dunblane viaggerà solo se e quando gli verrà concesso il permesso appropriato dalle autorità sanitarie e governative competenti. La prima prova dello slam si terrà a Melbourne dall’8 al 21 di febbraio con il sorteggio previsto per giovedì 4. Secondo il Daily Mail, il testdisarebbe stato ...

