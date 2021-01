Tatarusanu, offese da RaiSport nell’intervista: “Guarda che faccia” VIDEO (Di giovedì 14 gennaio 2021) Subito dopo Milan-Torino di Coppa Italia, RaiSport intervista il portiere rossonero Ciprian Tatarusanu. Ma avviene uno spiacevole imprevisto. Dopo la partita Milan-Torino valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Ciprian Tatarusanu, portiere in seconda della squadra rossonera, si era intrattenuto ai microfoni di RaiSport per le consuete interviste del dopo partita. Solo che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Subito dopo Milan-Torino di Coppa Italia,intervista il portiere rossonero Ciprian. Ma avviene uno spiacevole imprevisto. Dopo la partita Milan-Torino valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Ciprian, portiere in seconda della squadra rossonera, si era intrattenuto ai microfoni diper le consuete interviste del dopo partita. Solo che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

E’ stato l’eroe di Coppa Italia, con il rigore parato a Rincon negli ottavi di coppa Italia contro il Torino ma il portiere del Milan Tatarusanu – schierato da Pioli al posto di Donnarumma – si è pres ...

Tatarusanu, offese da RaiSport nell’intervista: “Guarda che faccia” VIDEO

Subito dopo Milan-Torino di Coppa Italia, RaiSport intervista il portiere rossonero Ciprian Tatarusanu. Ma avviene uno spiacevole imprevisto ...

E' stato l'eroe di Coppa Italia, con il rigore parato a Rincon negli ottavi di coppa Italia contro il Torino ma il portiere del Milan Tatarusanu – schierato da Pioli al posto di Donnarumma – si è pres ...