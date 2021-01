Tardelli: “Inter-Juventus? Pirlo senza De Ligt e gli altri due top rischia” (Di giovedì 14 gennaio 2021) In vista del derby d'Italia Inter-Juventus di domenica prossima, il doppio ex Marco Tardelli ha analizzato la sfida parlando alla Gazzetta dello Sport: "Pirlo doveva guidare l’Under 23 e l’hanno precipitato sulla panchina della Juve: inevitabile abbia qualche difficoltà. E poi Andrea è ancora “giocatore”: non capisce alcuni errori perché per lui era tutto facile. Ma non tutti possono essere alla sua altezza. Se supererà questa distonia farà un salto di qualità. L’importante è che gli facciano fare quello che pensa e vuole. Da calciatore era equilibrato, serio, già allenatore in campo. Prendeva in mano la squadra senza bisogno di dirglielo. Nell’Under 21 aveva due anni in meno di tutti gli altri, eppure faceva cose incredibili. All’Inter eravamo tutt’e due in un ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 14 gennaio 2021) In vista del derby d'Italiadi domenica prossima, il doppio ex Marcoha analizzato la sfida parlando alla Gazzetta dello Sport: "doveva guidare l’Under 23 e l’hanno precipitato sulla panchina della Juve: inevitabile abbia qualche difficoltà. E poi Andrea è ancora “giocatore”: non capisce alcuni errori perché per lui era tutto facile. Ma non tutti possono essere alla sua altezza. Se supererà questa distonia farà un salto di qualità. L’importante è che gli facciano fare quello che pensa e vuole. Da calciatore era equilibrato, serio, già allenatore in campo. Prendeva in mano la squadrabisogno di dirglielo. Nell’Under 21 aveva due anni in meno di tutti gli, eppure faceva cose incredibili. All’eravamo tutt’e due in un ...

