Verrà inaugurata il 27 Giugno al Teatro Antico la 67ma edizione del Taormina Film Fest, fra i più antichi e prestig… Taormina Film Fest 2021, Il grande cinema al Teatro Antico dal 27 Giugno al 3 Luglio 2021 La 67ma edizione del Taormina Film Fest con una nuova Direzione Artistica composta da Francesco Alò, Alessandra De Luca Taormina Film Fest, si parte il 27 giugno

PALERMO, 14 GEN - Si svolgerà dal 27 giugno al 3 luglio 2021, al Teatro Antico, la 67ma edizione del Taormina Film Fest. In un anno particolarmente significativo per il cinema mondiale, il Film Fest s ...Nel 2021 si torna quindi al Teatro Antico che, con i suoi 4.500 posti, si configura come uno dei cinema all’aperto più grandi e certamente più affascinanti del mondo, tempio delle arti e ideale luogo ...