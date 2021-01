Superbonus | Villarosa | ' massima attenzione | migliorie in legge bilancio'

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - "Seguiamo passo passo l'evoluzione delal 110%, c'èverso questa norma", con un ampliamento e un miglior utilizzo dei crediti di imposta. Lo ha spiegato Alessio, sottosegretario del ministero dell'Economia, parlando al Forum dei commercialisti del, "che è stato migliorato durante ladi". Le "sono state portate avanti grazie al confronto dei professionisti". Ad esempio, con emendamenti, è stata inserita la possibilità di usufruire del110% per "l'eliminazione delle barriere architettoniche" o per "lo smaltimento dell'amianto".

Crescita fortissima per gli interventi del Superbonus 110% nei primi sei di vita del provvedimento che in realtà sono solo tre visto che il Decreto Requisiti Tecnici è stato pubblicato in Gazzetta Uff