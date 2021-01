Sui vaccini l' Italia è virtuosa | ma per raggiungere l' immunità bisogna farne 300mila al giorno

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 14 gennaio 2021) La strada è ancora lunga, ma per vincere il coronavirus è necessario vaccinare un’alta percentuale della popolazione. Solo in questo modo si può ottenere l’di gregge. Da quando è stato dato il via libera al prodotto Pfizer, il primo vaccino a cui l’Ema ha dato l’autorizzazione, insono state somministrate 868.615 dosi. L’è prima in Europa, eppure, perl’obiettivo entro ottobre 2021accelerare. A fare una stima di quante persone dovrebbero essere vaccinate al(tenendo in considerazione il fatto che è necessario anche il richiamo) è The European House - Ambrosetti che ha analizzato lo stato della campagna vaccinalena. “Per poterl’obiettivo di vaccinare il 70% della popolazione di età ...