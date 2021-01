Suarez alla Juventus: c’era l’accordo ma poi l’inchiesta sulla cittadinanza e quella chiamata di Paratici… (Di giovedì 14 gennaio 2021) Emergono ulteriori retroscena legati al caso dell'esame di Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana e dunque potersi trasferire alla Juventus. Secondo quanto si apprende da La Nazione, il club bianconero aveva già l’accordo per ingaggiare Il Pistolero. Cifre decise e anche durata del contratto: un minimo garantito di 7,5 milioni di euro l’anno con la possibilità, grazie ad alcuni bonus, di arrivare a 10 milioni. L’intesa prevedeva un rapporto di due anni con una clausola di recesso a favore della società dopo la prima stagione.Questo sarebbe quanto Fabio Paratici rivelò al procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone e ai pm Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti nell’interrogatorio dell’11 novembre nell’ambito dell’ormai famosissima inchiesta sull’ "esame farsa" tenuto dall'attaccante, ora ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 14 gennaio 2021) Emergono ulteriori retroscena legati al caso dell'esame di Luisper ottenere laitaliana e dunque potersi trasferire. Secondo quanto si apprende da La Nazione, il club bianconero aveva giàper ingaggiare Il Pistolero. Cifre decise e anche durata del contratto: un minimo garantito di 7,5 milioni di euro l’anno con la possibilità, grazie ad alcuni bonus, di arrivare a 10 milioni. L’intesa prevedeva un rapporto di due anni con una clausola di recesso a favore della società dopo la prima stagione.Questo sarebbe quanto Fabio Paratici rivelò al procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone e ai pm Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti nell’interrogatorio dell’11 novembre nell’ambito dell’ormai famosissima inchiesta sull’ "esame farsa" tenuto dall'attaccante, ora ...

ZZiliani : PROMEMORIA SETTIMANALE. 'Spett.le @FIGC, le festività sono finite, siamo nel 2021. Potresti per favore ricordare a… - lele583 : RT @ZZiliani: Egr. Presidente ?@gagravina? #Gravina, sappiamo che è impegnato nella campagna di rielezione in FJGC. Ma se le avanza tempo,… - JuventusUn : #Suarez alla #Juve, arriva il clamoroso annuncio che spiazza tutti! I DETTAGLI - pameladiverona : RT @ZZiliani: Egr. Presidente ?@gagravina? #Gravina, sappiamo che è impegnato nella campagna di rielezione in FJGC. Ma se le avanza tempo,… - AldoRivalta : Chissà chi ha fatto la soffiata alla Juve riguardo l'inchiesta in corso su Suarez, facendoli scappare a gambe levate -