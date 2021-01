Stop alle delocalizzazioni. Grazie al salario minimo Ue. La ministra Catalfo spinge la direttiva europea. Darà benefici a 10-20 milioni di lavoratori (Di giovedì 14 gennaio 2021) La battaglia M5S per l’introduzione di un salario minimo, testimoniata da proposte di legge che vanno in tal senso – come quella depositata dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo – oggi trae nuova linfa dall’Ue, che ha prodotto una proposta di direttiva sui salari minimi che, quando verrà attuata, imporrà agli Stati membri di armonizzare le proprie legislazioni al fine di garantire salari adeguati in tutti i Paesi. Una proposta che presenta duplici vantaggi: e sul fronte interno e su quello internazionale. A spiegarlo è stata Catalfo nel corso di un’audizione alla Camera. “La garanzia di una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti i lavoratori favorirebbe senz’altro la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, più equo e paritario, abbattendo le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) La battaglia M5S per l’introduzione di un, testimoniata da proposte di legge che vanno in tal senso – come quella depositata dalladel Lavoro Nunzia– oggi trae nuova linfa dall’Ue, che ha prodotto una proposta disui salari minimi che, quando verrà attuata, imporrà agli Stati membri di armonizzare le proprie legislazioni al fine di garantire salari adeguati in tutti i Paesi. Una proposta che presenta duplici vantaggi: e sul fronte interno e su quello internazionale. A spiegarlo è statanel corso di un’audizione alla Camera. “La garanzia di una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti ifavorirebbe senz’altro la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, più equo e paritario, abbattendo le ...

(ANSA) – NEW YORK, 14 GEN – E’ nelle mani della Corte Suprema la sorte degli ultimi due condannati federali che l’amministrazione Trump vorrebbe mettere a morte prima della fine del suo mandato. Una c ...

Quasi tutta Italia in zona arancione e il divieto di spostarsi tra le regioni fino al 15 febbraio, con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero ...

