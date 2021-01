Stoccarda-Borussia Monchengladbach sabato 16 gennaio | ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Sedicesimo turno di Bundesliga e il posticipo delvede ildi Rose andare a far visita allo. Bel ritorno alla vittoria dopo due ko consecutivi per la squadra di Matarazzo, che in trasferta va a fare la voce grossa ad Augusta. Un 4 a 1 senza storia, con gli Svevi che hanno chiuso la InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Stoccarda-Borussia Monchengladbach (sabato 16 gennaio, ore 18:30): formazioni - blab_live : #Bundesliga, #VfBBMG @VfB @borussia ospiti lanciati dopo il successo sul Bayern! Probabili formazioni, #pronostico… - MoliPietro : Stoccarda-Borussia M’Gladbach: formazioni e in tv - Fantacalciok : Bundesliga, Stoccarda – Borussia Monchengladbach: diretta live e risultato - Calciodiretta24 : Bundesliga, Stoccarda – Borussia Monchengladbach: diretta live e risultato -

Ultime Notizie dalla rete : Stoccarda Borussia

Il Veggente

SKY. Lo Spezia scende in campo alle 18 in trasferta contro il Torino, la telecronaca su Sky Sport Serie A è affidata a Riccardo Gentile affiancato da Luca Pellegrini in qualità di opinionista e con Pa ...I pronostici di sabato 16 gennaio. Turno importante nella Bundesliga tedesca con sei incontri che sono in calendario.