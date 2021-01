Stati Uniti, Trump condanna le violenze dopo la seconda messa in stato d’accusa (Di giovedì 14 gennaio 2021) Con 232 voti a favore, di cui dieci repubblicani, e 197 contrari, ieri la Camera dei rappresentanti ha avviato la procedura di impeachment contro Donald Trump con l’accusa di “istigazione all’insurrezione”. È la prima volta nella storia americana che un presidente viene messo in stato d’accusa per due volte. La decisione finale spetta al Senato, dove serve una maggioranza di due/terzi (67 senatori). dopo l’avvio dell’impeachment, che potrebbe escluderlo per sempre dalla politica, Trump ha condannato “inequivocabilmente” l’assalto al Congresso del 6 gennaio. Un attacco in cui sono morte cinque persone. “Io condanno inequivocabilmente – ha detto in un video con tono solenne – la violenza a cui abbiamo assistito la scorsa settimana. La violenza e il vandalismo non hanno spazio nel nostro ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 gennaio 2021) Con 232 voti a favore, di cui dieci repubblicani, e 197 contrari, ieri la Camera dei rappresentanti ha avviato la procedura di impeachment contro Donaldcon l’accusa di “istigazione all’insurrezione”. È la prima volta nella storia americana che un presidente viene messo inper due volte. La decisione finale spetta al Senato, dove serve una maggioranza di due/terzi (67 senatori).l’avvio dell’impeachment, che potrebbe escluderlo per sempre dalla politica,hato “inequivocabilmente” l’assalto al Congresso del 6 gennaio. Un attacco in cui sono morte cinque persone. “Io condanno inequivocabilmente – ha detto in un video con tono solenne – la violenza a cui abbiamo assistito la scorsa settimana. La violenza e il vandalismo non hanno spazio nel nostro ...

andreapurgatori : BREAKING NEWS - CAUSA CRISI DI GOVERNO (SE CI SARA') QUESTA SERA #ATLANTIDE PASSA LA DIRETTA ALLO SPECIALE DI… - Agenzia_Ansa : I morti per #Covid negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati circa 4.500, un nuovo record. E' quanto emerge… - fattoquotidiano : Stati Uniti, la Camera approva la mozione di impeachment contro Trump per l’assalto al Congresso - MichelaRoi : RT @riotta: I nemici della democrazia sono forti, negli Stati Uniti, in Europa e in Italia: ma la democrazia è più forte e le sue ragioni p… - MichelaRoi : RT @christianrocca: Meno sei Impeachment, la settima bancarotta di Trump e altre cose degli ultimi giorni dell’incubo americano Di @maril… -